A decisão de terça-feira do tribunal da cidade de Nasr é correlata com a intimidação contra manifestantes pró-Morsi desde que ele foi deposto por militares em julho do ano passado.

A decisão ocorre um dia depois do tribunal emitir sentenças de morte a mais de 700 pessoas que teriam participado dos violentos protestos do verão passado no país.

As sentenças não são definitivas e cabem recurso. Fonte: Associated Press.