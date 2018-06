Tribunal do Egito declara que Hamas é uma 'organização terrorista' Um tribunal do Egito declarou que o Hamas é uma "organização terrorista", isolando ainda mais os governantes da Faixa de Gaza. A decisão do juiz Mohamed el-Sayed, do Tribunal de Casos de Urgência, descreveu o Hamas como um grupo que tem como alvo civis e forças de segurança na Península do Sinai do Egito. Além disso, o magistrado afirmou que o Hamas visa prejudicar o país.