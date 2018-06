Tribunal do Equador concorda em ouvir apelo da Chevron O Supremo Tribunal do Equador concordou nesta quinta-feira em ouvir um apelo feito pela gigante norte-americana Chevron Corp. para derrubar seu julgamento de 2011 e multa recorde por ocasionar danos ambientais. As 280 mil páginas do processo da Chevron, iniciado em 1993, foram protocoladas no Tribunal Nacional de Justiça, em Quito.