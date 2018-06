Tribunal do Paquistão liberta 8 de 10 acusados por ataque a Malala Um tribunal do Paquistão inocentou oito das 10 pessoas acusadas de organizarem o atentado contra a ativista paquistanesa Malala Yousafzai, ganhadora do prêmio Nobel da Paz, informou a polícia nesta sexta-feira, 5.