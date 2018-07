Tribunal egípcio adia por uma semana audiência de apelação sobre eleições

A Corte Administrativa disse que adiou a audiência de apelação até dia 24 de março para permitir que haja mais tempo para estudar os argumentos legais de um caso que jogou a etapa final da transição do Egito para a democracia pelos ares.

Com o país em turbulência desde a queda de Hosni Mubarak, em 2011, o Egito está sem câmara de deputados desde meados do ano passado, quando um tribunal forçou a sua dissolução ao derrubar a lei que foi usada para elegê-lo.

No mês passado, o presidente Mohamed Mursi convocou eleições que ocorrerão de 22 de abril até final de junho a partir de uma lei eleitoral revisada. A maioria dos principais partidos de oposição anunciou que iria boicotar as eleições quando a Corte Administrativa cancelou o decreto de Mursi por motivos técnicos.

Mursi prometeu respeitar a decisão do tribunal, mas as autoridades de ações judiciais do país entraram com um recurso que agora será ouvido na próxima semana.

Essa incerteza sobre o futuro político do Egito, junto com frequentes episódios de violência de rua, abalaram a confiança na economia, levando a uma acentuada queda da libra egípcia e uma utilização dos fundos de reserva em moeda estrangeira.

