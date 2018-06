Tribunal egípcio anula sentença de Mubarak

A decisão determina um novo julgamento e ameaça empurrar o Egito para uma outra rodada de instabilidade quase duas semanas antes de milhares de egípcios tomarem as ruas para marcar o segundo aniversário do levante popular que derrubou Mubarak do poder.

O ex-presidente será novamente julgado ao lado do seu ministro do Interior, Habib Al Adly, que também foi sentenciado à prisão perpétua. A notícia deve enfurecer os egípcios, que vinham pedindo por vingança contra Mubarak e seus principais aliados, envolvidos no assassinato de centenas de manifestantes. As informações são da Dow Jones.