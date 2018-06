Tribunal egípcio bane Hamas e o classifica como terrorista

O Hamas é uma ramificação da Irmandade Muçulmana do Egito, que as autoridades também declararam como sendo um grupo terrorista e vem reprimindo sistematicamente, desde que o exército derrubou um de seus líderes, Mohamed Mursi, da presidência em 2013.

"O tribunal decidiu banir as Brigadas Qassam e classificá-las como grupo terrorista", disse o juiz do tribunal especial do Cairo que lida com casos urgentes.

Autoridades egípcias dizem que armas são contrabandeadas da Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, para o Egito, onde acabam chegando aos grupos militantes que lutam para derrubar o governo do Cairo, apoiado pelo Ocidente.

Militantes islâmicos baseados na região do Sinai, que faz fronteira com Gaza, já mataram centenas de policiais e soldados desde o fim da carreira política de Mursi. A insurgência se espalhou a outras partes do Egito, o país árabe mais populoso.

(Por Michael Georgy)