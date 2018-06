Tribunal egípcio condena 119 simpatizantes de Mursi Um tribunal egípcio condenou 119 simpatizantes da Irmandade Muçulmana do ex-presidente Mohamed Mursi a três anos de prisão nesta quarta-feira, em conexão com os protestos em outubro do ano passado contra a derrubada de Mursi, disseram fontes da Justiça.