Tribunal egípcio julgará ElBaradei em setembro

ElBaradei será julgado pela acusação de "quebra da confiança da nação" por ter renunciado, na semana passada, ao cargo de vice-presidente interino do Egito.

As acusações contra ElBaradei foram apresentadas por um professor de direito da Universidade Helwan, no Cairo. A acusação de "trair" a confiança do público acarreta condenação máxima de multa equivalente a US$ 1.430.

ElBaradei renunciou em 14 de agosto sob a alegação de que não queria ser responsabilizado pelo derramamento de sangue.