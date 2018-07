Tribunal egípcio ordena congelamento de bens de ex-premiê e de sua família

CAIRO - Um tribunal egípcio aprovou nesta segunda-feira, 13, o congelamento das contas bancárias e dos bens do ex-primeiro-ministro Ahmed Nazif e de sua família, informou a agência de notícias estatal "Mena".

Como informou a agência, a Corte Penal do Cairo adotou a decisão com base na recomendação do funcionário-sênior do Ministério da Justiça Assem el-Gohari.

Nazif, preso preventivamente, é acusado de aproveitar de sua posição para conquistar uma fortuna que não coincide com a receita declarada ao fisco.

Ex-ministros e altos cargos do Partido Nacional Democrático, do ex-presidente Hosni Mubarak, cumprem prisão preventiva por acusações de corrupção, desvio de recursos e enriquecimento ilícito.

Mubarak e seus dois filhos foram detidos pelas mesmas acusações, embora o ex-presidente, que renunciou ao poder em 11 de fevereiro, esteja internado em um hospital pela deterioração de sua saúde.

Alaa e Gamal, os dois filhos de Mubarak, reclusos na prisão de Tora, nos arredores do Cairo, onde estão os ex-ministros detidos.