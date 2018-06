Tribunal egípcio ordena libertação de Hosni Mubarak

A decisão desta quarta-feira foi tomada durante uma audiência sobre o recebimento, pelo ex-presidente, de presentes de um jornal estatal, o último caso que mantém Mubarak detido.

A medida eleva a possibilidade de Mubarak deixar a prisão, o que pode aumentar ainda mais a agitação no país, depois de o sucessor do líder ter sido derrubado num golpe de Estado no mês passado. As fontes falaram em condição de anonimato porque não estão autorizados a falar com a imprensa.

Mubarak, de 85 anos, está detido desde abril de 2011 e é atualmente julgado pelas mortes de manifestantes durante o levante de 2011 contra seu governo, além de outras acusações. Fonte: Associated Press.