Tribunal especial da ONU conclui que Hezbollah e Síria não participaram de atentado contra Hariri

Não há evidência de que líderes do grupo xiita Hezbollah ou o governo da Síria tenham envolvimento com a morte do ex-primeiro-ministro do Líbano, Rafic Hariri, morto em um atentado a bomba em 2005. É isso que decidiu o Tribunal Especial da ONU para o Líbano durante a leitura do veredicto do julgamento de quatro extremistas do grupo xiita nesta terça-feira, 18, em Leidschendam, na Holanda.

"A câmara de julgamento é da opinião que a Síria e o Hezbollah podem ter tido motivos para eliminar Hariri e seus aliados políticos, no entanto, não há evidências de que a liderança do Hezbollah teve qualquer envolvimento no assassinato de Hariri e não há evidências diretas de envolvimento sírio", disse o juiz David Re, lendo um resumo da decisão do tribunal de 2.600 páginas.

Leia Também Tribunal especial da ONU divulgará veredicto sobre assassinato de Rafic Hariri

O julgamento centrou-se nas alegadas funções de quatro membros do Hezbollah no caminhão-bomba suicida que matou Hariri e outras 21 pessoas e feriu 226 pessoas. Os promotores basearam a acusação principalmente em dados de telefones celulares supostamente usados pelos conspiradores para planejar e executar o bombardeio.

Sem os dados do telefone, não haveria caso contra os quatro suspeitos, disse Re, ao começar a explicar a complexa investigação das redes de telecomunicações que os promotores disseram que os suspeitos usaram. No entanto, Re disse que as evidências de telecomunicações no caso eram "quase inteiramente circunstanciais".

O veredicto foi adiado por quase duas semanas em sinal de respeito às vítimas da explosão devastadora na região portuária de Beirute. A tragédia, que matou cerca de 180 pessoas e deixou mais de 6 mil pessoas feridas e milhares de desabrigados, ocorreu na mesma semana em que o tribunal apresentaria sua sentença.

Nesta terça-feira, O juiz presidente David Re pediu um minuto de silêncio para iniciar a audiência para

homenagear as vítimas da explosão e suas famílias, bem como aqueles que ficaram desabrigados pela explosão.

O atentado que fez o Líbano tremer

O atentado contra o ex-primeiro-ministro Rafic Hariri é para muitos libaneses o equivalente ao assassinato de John F. Kennedy para os americanos. O bilionário sunita, que encarnava a era da reconstrução após a Guerra Civil (1975-1990), morreu na explosão de um carro-bomba na passagem de seu comboio blindado.

A explosão provocou uma bola de fogo em Beirute. As chamas alcançaram vários metros de altura e as janelas de prédios nos arredores quebraram em um raio de meio quilômetro.

O homem-bomba ao volante de uma caminhonete branca carregada com duas toneladas de explosivos estacionou estrategicamente para esperar o comboio, que havia acabado de sair do Parlamento e seguia para a residência de Hariri.

Às 12h55, o detonador foi ativado, um segundo após a passagem do terceiro veículo, um Mercedes S600 dirigido pelo próprio primeiro-ministro.

Muitas pessoas pensaram que era um terremoto. Beirute inteira ouviu ou sentiu a explosão, que deixou uma cratera de 10 metros de diâmetro e 2 metros de profundidade.

As notícias não demoraram a chegar. Hariri, que se juntou à oposição em 2004, estava entre os 22 mortos.

Os guarda-costas também morreram. O estrago foi de tal magnitude que levou 17 dias para que o corpo de uma das vítimas fosse encontrado e 226 pessoas ficaram feridas./ REUTERS E AFP