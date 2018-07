Tribunal expulsa advogado do general Ríos Montt

O trio de juízes ordenou a expulsão do advogado Francisco Garcia Gudiel e revogou seu poder para representar Ríos Montt. Gudiel saiu da sala aos gritos. Ao mesmo tempo, o tribunal ordenou a César Calderón, advogado do também militar José Rodríguez Sánchez, outro acusado por genocídio, que assumisse a defesa de Ríos Montt.

Calderón, contudo, rejeitou o pedido aos gritos. "Eu não assumo, não assumo... Eu vim aqui para um julgamento, não para um linchamento", disse. Outro membro da equipe de defesa, o advogado Moisés Galindo, assumiu a defesa de Ríos Montt.

Neste cenário, o tribunal ordenou um recesso do julgamento, que pode durar várias semanas e até meses. As partes irão apresentar mais de 150 testemunhas, vários especialistas e milhares de documentos que tentam provar a cadeia do comando militar, que teria sido responsável por assassinatos, massacres, estupros, desaparecimento e deslocamento de milhares de pessoas.

Vítimas, familiares e ativistas de direitos humanos abarrotaram a sala do tribunal para presenciar ao histórico julgamento, enquanto nos arredores do edifício se concentraram dezenas de ativistas para apoiar os indígenas ou os militares acusados de assassiná-los. As informações são da Associated Press.