Tribunal japonês decide contra reinício de operações de usina nuclear

A corte do distrito de Fukui se posicionou contra a permissão para a Kansai Electric Power reiniciar os reatores 3 e 4 da usina nuclear de Ohi, informou a companhia em um comunicado, acrescentando que apelaria contra a decisão.

Todas as 48 usinas nucleares do Japão tiveram as atividades suspensas para fiscalização da segurança após o desastres de 2011 na usina de Fukushima, da Tokyo Electric Power.

A decisão da corte marca outro revés para o retorno dos trabalhos dos reatores, somando-se à burocracia para a fiscalização e disputas sobre a interpretação de novas diretrizes.

"Esta é uma decisão histórica, que dá voz a muitos moradores das proximidades de usinas nucleares, que antes não eram ouvidos", disse a conselheira municipal Harumi Kondaiji, da cidade de Tsuruga, em Fukui, situada a 60 quilômetros da usina de Ohi.

(Por Aaron Sheldrick; Reportagem adicional de Osamu Tsukimori e Mari Saito)