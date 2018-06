Tribunal mexicano aprova extradição de 'El Chapo' aos Estados Unidos

CIDADE DO MÉXICO - Um tribunal do México autorizou nesta quinta-feira a extradição do narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán aos Estados Unidos após o juiz responsável pelo caso negar dois recursos apresentados pela defesa do criminoso e suspender outros três.

Em comunicado, a Procuradoria-Geral da República (PGR) disse ter sido notificada de cinco resoluções emitidas pelo tribunal sobre o julgamento dos recursos apresentados pelo criminoso.

"Em dois deles, o órgão jurisdicional resolveu negar a proteção e amparo da justiça federal, enquanto os três restantes foram suspensos", diz a nota da PGR. / EFE