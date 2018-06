Tribunal na Holanda rejeita acusações contra Shell

Um tribunal na Holanda rejeitou nesta quarta-feira se a maior parte das alegações feitas contra a petrolífera Shell, que era acusada de responsabilidade por vazamentos de petróleo na Nigéria.

Quatro fazendeiros locais e o grupo ambientalista Friends of The Earth entraram com uma ação em 2008 na Holanda, onde fica a sede mundial da Shell, exigindo indenizações por vazamentos que que contaminaram terras e hidrovias do delta do Níger, no sul do país.

A corte acatou a defesa da Shell de que os vazamentos foram causados por sabotagem e não pelo mau estado de suas instalações, como afirmavam os nigerianos.

Mas o tribunal determinou que fosse paga compensação a um dos fazendeiros afetados pelo vazamento. Não foi divulgado o valor da quantia que será paga.