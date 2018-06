Tribunal turco pede bloqueio do Facebook contra ofensas a Maomé

ISTAMBUL- Um tribunal de Ancara ditou uma ordem de bloquear as páginas do Facebook que mostrem "conteúdo ofensivo para o profeta Maomé" ou, se isso não for possível, impedir o acesso a toda a rede social, informa nesta segunda-feira o jornal Cumhuriyet.

A decisão, emitida no domingo, faz parte de uma investigação da promotoria turca e foi comunicada à autoridade de comunicações e a uma entidade que reúne provedores de internet.

Até o momento não parece ser efetiva, dado que ainda é possível acessar vários perfis do Facebook que mostram a última capa da revista satírica francesa Charlie Hebdo, com a caricatura de Maomé.

O governo turco condenou o massacre na redação parisiense da revista satírica francesa no dia 7, mas ressaltou ser "igualmente contra" as charges que mostram o profeta do Islã.

O judiciário tomou medidas para impedir que as caricaturas de Maomé cheguem à Turquia e os juízes ordenaram bloquear vários jornais digitais que divulgavam a polêmica capa ou mostravam fotos da revista nas bancas francesas.

O primeiro-ministro, Ahmet Davutoglu, disse no domingo, em discurso na cidade sudeste de Diyarbakir, que a região "levanta imediatamente a voz cada vez que ocorre um ato indecoroso com relação ao profeta".

"Saudação a cada um dos irmãos que protegeram o profeta", proclamou o primeiro-ministro. / EFE