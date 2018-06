Trinta militantes e oito soldados morrem em ataque de insurgente ao Exército do Iêmen

Uma fonte militar disse que os militantes surpreenderam as tropas nos postos nos distritos de Azzan e Gol al-Rayda, na província de Shabwa, matando pelo menos oito soldados e desencadeando uma batalha que durou horas. Um coronel do Exército está entre os mortos, disse uma fonte do Ministério da Defesa.

O Exército iemenita havia tomado Azzan e Gol al-Rayda, assim como o distrito de Mahfad, na província de Abyan, no começo deste mês depois de combates intensos nos quais dúzias morreram dos dois lados.

Muitos dos militantes da Al Qaeda na Península Arábica e sua afiliada, a Ansar al-Sharia, fugiram para as montanhas e recorreram à tática de disparar e correr contra forças de segurança e instalações do governo.

O ataque desta quarta foi uma das ações mais ousadas desde então. O tenente-general Ahmed Saif al-Yafe'i, líder do Terceiro Comando Militar do exército do Iêmen, classificou o ataque como uma tentativa desesperada de “um grupo abalado pela derrota” de mostrar que ainda consegue reagir.

(Por Mohammed Ghobari)