Triplo atentado mata 20 em ritual xiita da Ashura Três atentados a bomba foram lançados ontem contra peregrinos xiitas que participavam do ritual da Ashura na cidade iraquiana de Hilla. Ao menos 20 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Os ataques ocorreram no auge do ritual xiita, que lembra a morte do imã Hussein, neto do Profeta Maomé, e expuseram a fragilidade da segurança iraquiana a menos de um mês da retirada das tropas americanas.