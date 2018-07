Trípoli volta a ser palco de confrontos armados Pela primeira vez em meses, a capital da Líbia voltou ontem a ser palco de violentos confrontos entre tropas do Conselho Nacional de Transição e homens armados fieis ao ditador Muamar Kadafi. Ainda não há informações precisas sobre o combate, mas, segundo a agência Reuters, entre 20 e 50 atiradores enfrentaram as tropas do recém-formado regime líbio. Acredita-se que Kadafi e a cúpula de seu regime estejam cercados na cidade de Sirte.