Tripulação de fragata ameaça ganeses Com armas de fogo em punho, os tripulantes que permanecem na fragata argentina Libertad, retida no Porto de Tema, em Gana, desde o dia 2, por ordem da Justiça do país africano, impediram que a embarcação fosse manobrada ontem por autoridades ganesas. A retenção do navio atende a um pedido de um fundo de investimentos que tem US$ 1,6 bilhão em títulos da dívida externa da Argentina, cujo pagamento está suspenso desde 2001. / AP