Tripulantes fazem ato de homenagem Funcionários da Costa Crociere realizaram ontem uma homenagem às vítimas do naufrágio do Costa Concordia. Os tripulantes depositaram cartazes com mensagens diante da sede da empresa, em Gênova, algumas com a frase "A tripulação está aqui", em resposta ao abandono do navio pelo capitão Schettino.