Troca de tiros em boate nos EUA deixa 1 morto e 14 feridos

CINCINNATI, EUA - Um tiroteio ocorreu em uma boate lotada em Cincinnati, Ohio, no início da manhã deste domingo, matando uma pessoa e ferindo outros 14, e pelo menos um atirador está foragido, disseram as autoridades.

O motivo por trás do tiroteio não estava claro, mas o chefe de polícia assistente de Cincinnati, Paul Neudigate, disse no Twitter que "não há indícios de que este incidente esteja relacionado ao terrorismo".

"Acredita-se que o conflito teria começado entre grupos específicos ou indivíduos no início da madrugada, escalou e, finalmente, levando a esta tragédia que ocorreu na boate", disse o administrador municipal Harry Black em um comunicado.

O tiroteio ocorreu por volta das 3 horas (horário de Brasília), enquanto centenas de pessoas estavam no interior do clube noturno Cameo, que, segundo Black, tem uma história de violência armada, incluindo dois tiroteios no estacionamento em 2015.

"Neste ponto, não está claro exatamente o que provocou o tiroteio", disse o capitão Kimberly Williams em uma entrevista à TV. "Só um monte de caos quando começaram os tiros."

O tiroteio ocorreu menos de um ano depois que um atirador abriu fogo em uma boate gay em Orlando, na Flórida, matando 49 pessoas. Foi o maior ataque a tiros na história dos EUA.

Horas após o tiroteio, o suspeito ainda estava foragido e a polícia não tinha uma boa descrição, em parte porque as testemunhas estavam relutantes em cooperar, disse Williams. / REUTERS