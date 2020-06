Troca de tiros em centro de distribuição do Walmart nos EUA deixa dois mortos

Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas após um homem entrar com um carro em um centro de distribuição do Walmart, em Red Bluff, na Califórnia, e atirar nas pessoas que estavam no local.

Os policiais atingiram e mataram o atirador, um homem de 31 anos que trabalhava Walmart até fevereiro de 2019 Antes, ele conseguiu atirar em um trabalhador da empresa, que foi levado ao hospital local mas não resistiu aos ferimentos.

Franklin Lister, de 51 anos, contou que ele e um grupo de outros colegas tinham acabado de entrar no turno da tarde quando um funcionário correu pelo corredor gritando: "Tiros". Segundo ele, foram cerca de 50 ou 60 tiros aleatórios.

Os funcionários do Walmart afirmaram que o homem dirgiu pelo estacionamento do centro de distribuição por quatro vezes antes de bater com o carro no edifício e começar a disparar com um rifle semiautomático. Quando a polícia chegou, ele começou a trocar tiros com as forças de segurança até ser atingido e morto.

A empresa afirmou que vai colaborar com as autoridades para investigar as motivações do caso. / Com informações do NYT e da AFP