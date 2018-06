Troca de tiros na Flórida deixa dois feridos

Castelli disse por e-mail que os tiroteios começaram após confrontos entre grupos de pessoas e não parecem ser aleatórios. A primeira chamada relatando a troca de tiros foi feita às 18h48, do horário local, afirmou.

Em coletiva de imprensa, a porta-voz também relatou que uma pessoa disparou do estacionamento do hotel Hyatt Regency. Um ferido foi levado ao hospital de Tampa Bay e o outro, baleado na mão, deixou o local, acrescentou. O acesso à praia chegou a ser temporariamente fechado, mas já está reaberto. Fonte: Associated Press.