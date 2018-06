Troica enfrenta protesto em visita a Atenas

Um grupo de funcionários públicos protestou em frente à sala onde as autoridades da troica estão reunidas com o ministro de Finanças da Grécia, Yannis Stournaras, gritando palavras de ordem contra as medidas de austeridade. Autoridades do ministério informaram que os manifestantes trabalham para um departamento do Ministério do Desenvolvimento que funciona no mesmo edifício onde a reunião é realizada, mas não entraram na sala.

A Grécia depende da ajuda internacional desde 2010. A atual rodada de negociação com a troica se concentra no tamanho do déficit orçamentário do país em 2014. Fonte: Associated Press.