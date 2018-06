Tronco encontrado em canal londrino seria de atriz de novela

Um homem de 35 anos de idade foi preso depois de um tronco feminino, supostamente da atriz de novela Gemma McCluskie, desaparecida desde a semana passada, ter sido encontrado em um canal em Londres.

O corpo, achado na terça-feira no alargamento do Regent's Canal, próximo ao Broadway Market, em Hackney, seria da atriz, de 29 anos de idade, conhecida por seu papel na popular novela EastEnders, da BBC. Ela interpretou, em 2001, a personagem Kerry Skinner.

O homem preso seria o irmão da atriz. A Scotland Yard informou já ter identificado o corpo, mas só confirmaria o nome após a perícia.

Apelos no twitter

Família e amigos haviam feito buscas no Leste de Londres e distribuído pôsteres com a foto da atriz, que morava no bairro de Bethnal Green, vizinho a Hackney.

Antigos colegas de novela, as atrizes Natalie Cassidy e Brooke Kinsella fizeram apelos no Twitter. Cassidy, que interpretou Sonia Jackson em EasEnders, postou no microblog: "Gemma Mcluskie, desaparecida desde quinta, se você viu ou tiver qualquer informação por favor contatar @CarlyKarma ... #FindGemma".

O homem preso permanece detido em uma delegacia no leste de Londres. A polícia foi chamada após ser notificada sobre algo suspeito no canal.

Mergulhadores da Scotland Yard recuperaram o tronco, mas novas buscas são aguardadas para as próximas horas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.