Tropas abrem fogo contra manifestantes no Sudão do Sul Pelo menos 10 pessoas morreram após confronto entre tropas do Sudão do Sul e manifestantes que protestavam contra o anúncio de mudança do poder local, afirmaram representantes das Nações Unidas neste domingo (9). Os protestos começaram depois que autoridades disseram que vão mudar a sede da autoridade local da cidade de Wau, capital do estado de Western Bahr el Ghazal, para um assentamento menor de Bagare.