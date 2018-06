Tropas aliadas africanas assumem controle total de cidade na Somália

NAIRÓBI, SOMÁLIA - As tropas aliadas africanas assumiram o controle da cidade portuária de Kismayo, sul da Somália, afirmou o Exército do Quênia nesta terça-feira. O local era o último bastião dos rebeldes extremistas islâmicos que lutam contra o governo central somali.

O Exército Nacional da Somália e as Forças Armadas quenianas estão com o controle da delegacia central de polícia e do aeroporto de Kismayo, afirmou o major Emmanuel Chirchir, porta-voz da Defesa do Quênia. Ele disse no Twitter que quando o aeroporto estiver seguro, aviões militares vão começar a pousar lá. A cidade era o último bastião dos extremistas islâmicos, que nos últimos anos chegaram a dominar grandes partes da Somália, incluindo a capital Mogadiscio.

Esquadrões antibomba detonaram explosivos plantados no aeroporto pelos rebeldes do grupo Al-Shebab, que são aliados da Al-Qaeda. As forças da União Africana estão ajudando o frágil governo da Somália a restaurar a ordem no país, que está em conflito desde 1991, quando chefes militares locais derrubaram a ditadura que então governava.

As informações são da Associated Press.