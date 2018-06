Tropas da África Ocidental devem ajudar exército do Mali As nações da África Ocidental prepararam tropas neste sábado para um envio de emergência para ajudar o exército do Mali a combater os rebeldes islâmicos que ocuparam o norte do país e procuram avançar mais para o sul. O ministro da Integração Africana da Costa do Marfim, Ally Coulibaly, afirmou que a missão está sendo rapidamente preparada e as primeiras tropas poderão chegar ainda neste domingo, com o objetivo de reconquistar o norte do Mali.