Tropas da França e de Mali retomam controle de Gao Forças do governo da França e de Mali retomaram o controle da estratégica cidade de Gao, no norte de Mali, após rebeldes islâmicos terem invadido novamente o local e causado uma longa batalha no domingo. Dois civis morreram após receberem tiros, enquanto outros 10 ficaram feridos. O corpo de um terceiro homem foi encontrado um pouco mais longe. Segundo moradores, ele foi atingido por um tiro enquanto andava em sua moto.