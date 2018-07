Tropas da Síria atacam vilas no noroeste do país Tropas sírias atacaram violentamente vilas no noroeste, enquanto na segunda maior cidade do país, Alepo, protestos contra o regime eram realizados. Cerca de 60 tanques e veículos blindados invadiram as duas vilas na região rural da província de Idlib, afirmou Rami Abdel Rahman, integrante do Observatório Sírio pelos Direitos Humanos.