Tropas da Síria matam 19 manifestantes em dois dias Tropas da Síria atacaram violentamente vilas no noroeste hoje, enquanto na segunda maior cidade do país, Alepo, protestos contra o regime eram realizados. Cerca de 60 tanques e veículos blindados invadiram duas vilas na região rural da província de Idlib, afirmou Rami Abdel Rahman, integrante do Observatório Sírio pelos Direitos Humanos. Segundo ativistas, 19 pessoas morreram nos dois dias de cerco dos militares.