Tropas da Síria matam três libaneses perto da fronteira

Uma testemunha disse, na terça-feira, que tropas sírias abriram fogo contra um carro no momento em que o veículo se dirigia a Raydani, ferindo os passageiros. Três deles, da mesma família, permaneceram sangrando dentro do carro por mais de 15 minutos até que tropas do exército do Líbano e socorristas da Cruz Vermelha os levassem ao hospital, onde acabaram morrendo.

O quarto passageiro ferido foi capaz de sair do carro e se arrastar até próximo de um rio que abrange o Líbano e a Síria, onde foi encontrado por beduínos que vivem em barracas próximas do local e o levaram às pressas ao hospital.

O recente incidente leva a seis o número de pessoas mortas desde outubro por tropas da Síria que regularmente têm realizado incursões no vizinho Líbano nas últimas semanas e disparado contra aldeias fronteiriças. O Líbano e a Síria compartilham uma fronteira de 330 quilômetros, mas ainda não concordam com a demarcação oficial. As informações são da Dow Jones.