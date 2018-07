Tropas da Turquia matam rebeldes na fronteira com Iraque

Na quarta-feira a Turquia lançou grandes ofensivas contra os rebeldes envolvendo cerca de 10 mil homens no sul do país e na fronteira com o Iraque. As operações militares começaram horas depois de 24 soldados turcos serem mortos pelos rebeldes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão, ou PKK, no dia mais violento contra o exército do país desde a década de 1990.

O conflito entre a Turquia e os rebeldes curdos já deixou milhares de mortos desde que os insurgentes tomaram armas para lutar por autonomia no sudeste do país, em 1984.

O exército não informou o número de soldados que cruzaram a fronteira com o Iraque, mas na edição de hoje o jornal Haber Turk afirmou que 1.500 homens estão envolvidos na operação contra esconderijos rebeldes no norte do Iraque. O jornal Vatan calcula cerca de 2.000 soldados. As informações são da Associated Press.