Tropas da Ucrânia lutam para conter rebeldes em Debaltseve

KIEV - As tropas da Ucrânia lutaram nesta segunda-feira, 2, para repelir o ataque feito por separatistas pró-Rússia, numa tentativa de capturar uma estação ferroviária estratégica no leste do país. Em mais um sinal negativo para os esforços de paz na região, o líder dos rebeldes também anunciou planos para aumentar suas forças.

Desde que o conflito no leste da Ucrânia ganhou vigor em janeiro, os separatistas têm realizado ataques para tomar territórios do governo oficial. Sua principal linha ofensiva agora se dirige a Debaltseve, uma pequena cidade ferroviária controlada por Kiev, localizada entre as cidades rebeldes de Donetsk e Luhansk. Quase duas mil pessoas deixaram o local nos últimos dias, antecipando o combate.