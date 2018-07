Tropas de Assad bombardeiam bairros na capital da Síria

Segundo o Observatório Sírio para Direitos Humanos, que tem sede em Londres, um dos bairros bombardeados é Tadamon, no sul de Damasco. Ouro grupo de ativistas, o Comitês de Coordenação Local, afirma que as tropas do presidente Bashar al-Assad também bombardearam o bairro de Hajar Aswad.

As forças do regime sírio conseguiram recuperar boa parte das áreas tomadas pelos rebeldes na capital durante uma ofensiva em julho. Mas os combatentes da oposição continuam a realizar ataques em alguns bairros onde contam com apoio popular, como Hajar Aswad, Tadamon e Qaboun.

A oposição afirma que mais de 20 mil pessoas já foram mortas desde o início do levante contra Assad, em março do ano passado. As informações são da Associated Press.