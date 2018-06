Tropas de choque patrulham ruas de Teerã após protestos

A demonstração de força reflete as preocupações das autoridades com o descontentamento da população com a perda de valor do rial, que causa aumento de preços de diversos produtos. Essa é a maior dissensão no país desde que a oposição foi às ruas por causa da polêmica reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad em 2009.

A maior parte das lojas do maior bazar de Teerã foram reabertas nesta quinta-feira, após terem fechado as portas em protestos na quarta-feira, e nenhum distúrbio foi reportado.

O rial, a moeda do Irã, na última semana perdeu quase 40% de seu valor em relação ao dólar norte-americano. O câmbio nesta quinta-feira está em 32 mil riais para um dólar. As informações são da Associated Press.