Tropas de Kiev combatem separatistas pró-Rússia em Luhansk

KIEV - Forças do governo ucraniano e rebeldes separatistas travavam um confronto nesta terça-feira, 19, no centro de Luhansk, perto da fronteira da Ucrânia com a Rússia, disse um porta-voz das Forças Armadas ucranianas.

"Um bairro da cidade foi liberado. O combate está em andamento na parte central da cidade", disse o porta-voz Andriy Lysenko a jornalistas. Luhansk está sob comando dos separatistas pró-Rússia desde abril.

Em outro ponto do leste ucraniano, a operação para recuperar mais corpos de um comboio de refugiados do leste da Ucrânia que foi atingido por disparos na segunda-feira foi suspensa devido a novos confrontos na região.

"Ontem à noite nós conseguimos encontrar 15 corpos. O trabalho (para recuperar mais corpos) agora foi suspenso porque a atividade militar recomeçou na área", afirmou Lysenko.

Diplomacia. A chanceler alemã, Angela Merkel, vai realizar reuniões na Ucrânia no sábado com líderes nacionais e locais com o objetivo de incentivar o apoio ao governo de Kiev no confronto contra os rebeldes pró-Rússia, disseram autoridades alemãs e ucranianas nesta terça-feira.

Durante a visita, que vai acontecer na véspera do Dia da Independência da Ucrânia, Merkel vai se reunir com o presidente Petro Poroshenko e com o premiê Arseny Yatseniuk, assim como com prefeitos de algumas cidades ucranianas, disse o gabinete da chanceler.

"A situação atual na Ucrânia e a relação com a Rússia estarão no centro de todas as conversas", disse o gabinete da chanceler em nota, acrescentando que as discussões também vão incluir "opções concretas para apoiar a Ucrânia na atual crise". / REUTERS