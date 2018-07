Tropas de Saleh e opositores travam combates no Iêmen Conflitos entre tropas leais ao presidente Ali Abdullah Saleh e forças rivais ocorreram neste sábado, um dia depois de a Organização das Nações Unidas (ONU) pedir que Saleh deixe o poder. Testemunhas e correspondentes da agência de notícias AFP na capital, Sana, disseram que explosões foram ouvidas na cidade desde o começo do dia e que fumaça e fogo foram vistos em vários bairros onde estão as forças de oposição.