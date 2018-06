Tropas do Iraque matam 5 pessoas antes de comício

Funcionários da polícia afirmaram que os soldados começaram a atirar após um grupo de manifestantes, que estava se dirigindo para um comício sunita em Fallujah, começar a atirar pedras em um posto de checagem do Exército na entrada da cidade. Vinte e três manifestantes também foram feridos no tiroteio, segundo as fontes.

O comício em Fallujah, localizada a 65 quilômetros a oeste de Bagdá, é parte de protestos semanais nesta sexta-feira que emergiram no mês passado após a prisão de seguranças designados para o ministro das Finanças sunita Rafia al-Issawi. Os manifestantes, da minoria sunita do Iraque, têm protestado contra o que classificam de tratamento injusto por parte do governo liderado por uma minoria xiita. As informações são da Associated Press.