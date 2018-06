Tropas do Mali e da França avançam para retomar a cidade de Gao

MOPTI, MALI - As forças militares de Mali e da França estão no processo de invadir a cidade de Gao nesta sexta-feira, 25, para retomar o local, que é controlado pelos rebeldes, segundo moradores e uma autoridade. Os soldados foram vistos na cidade de Hombori, disseram os moradores.

"Eles nos perguntaram se haviam islamitas na cidade e nós dissemos que eles já tinham ido embora. As pessoas ficaram felizes em ver as tropas da França e de Mali", disse Maouloud Daou, morador de Hombori. Uma autoridade confirmou o avanço das tropas.

O avanço ao leste do país colocou as tropas a somente 250 quilômetros de Gao, uma das três principais cidades controladas pelos islamitas desde abril. Os soldados de Mali tentam retomar o norte do país com a ajuda dos franceses e de tropas de outros países africanos.

Os islamitas já se retiraram de diversas cidades do centro de Mali após ataques franceses, mas continuam controlando o norte, incluindo Gao, Kidal e Timbuktu.

As informações são da Associated Press