Tropas do Quênia avançam pela Somália Tropas do Quênia avançavam rumo a uma cidade estratégica mantida por rebeldes da Somália nesta terça-feira, enquanto aviões atacavam posições dos militantes Shebab, segundo fontes do Exército. "Nossas forças se concentrarão em operações na região de Afmadow hoje, elas começaram a se movimentar para lá no fim da segunda-feira", disse um porta-voz do Exército queniano, major Emmannuel Chirchir.