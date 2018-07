Tropas francesas matam um líder da Al-Qaeda Forças francesas mataram Abdelhamid Abou Zeid, um dos mais temidos comandantes da Al-Qaeda do Magreb Islâmico, durante uma operação contra militantes no montanhoso norte do Mali, informou ontem a TV argelina Ennahar. Abou Zeid estaria entre os 40 jihadistas mortos nos últimos três dias nos contrafortes da serra de Adrar des Ifoghas, fronteira com a Argélia, disse a TV. Tropas da França e do Chade estão perseguindo guerrilheiros nessa região após campanha para desalojá-los de outras partes do norte malinês.