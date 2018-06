Tropas francesas tomam controle de aeroporto no Mali Forças lideradas pela França tomaram o controle do aeroporto da cidade de Gao, que está dominada pelos islamitas e fica a 1,2 mil quilômetros da capital do Mali, Bamako. "Forças de segurança do Mali e da França conseguiram o controle do aeroporto e da ponte Wanbary. Os dois pontos estratégicos estão sob controle", afirmou uma fonte do exército.