Tropas iemenitas matam 21 militantes da Al-Qaeda

A operação militar, assistida por conselheiros do exército americano e financiada pela Arábia Saudita, levou a perigosa ramificação da Al-Qaeda no Iêmen a bater em retirada. O grupo extremista continua no controle de apenas um punhado de cidades, com centenas de seus membros escondidos nas montanhas, nos vales e no deserto do país árabe mais pobre do mundo.

Nos confrontos de ontem e deste sábado, 17 militantes morreram em decorrência do combate que durou até o início da manhã em Azan. Seis soldados ficaram feridos, disseram autoridades, na condição de anonimato. Segundo as fontes, os chefes das áreas tribais pediram aos militantes que deixem a cidade, caso contrário, a população sofrerá com os conflitos armados. Testemunhas disseram ter visto vários caminhões que carregavam combatentes da Al-Qaeda e seus armamentos partindo para as montanhas. As informações são da Associated Press.