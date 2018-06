Tropas lutam contra invasores do shopping do Quênia

Segundo as fontes, os militantes foram localizados e isolados em um dos andares superiores do complexo. De acordo com testemunhos, tiroteios esporádicos e explosões podem ser ouvidos vindo de dentro do shopping.

Os enfrentamentos ocorreram pouco depois que o governo queniano disse que a situação no centro comercial já estava sob controle das forças de segurança do Quênia.

As fontes de segurança confirmaram que um número de reféns havia sido resgatado e levado para um hospital militar. Militantes do grupo radical somali Al-Shabab, ligado à Al-Qaeda, assumiram a responsabilidade pelo atentado. Pelo menos 60 pessoas morreram e 200 ficaram feridas com o atentado. Fonte: Dow Jones Newswires.