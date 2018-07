Tropas matam 3 e ferem 30 em manifestação no Iêmen Três pessoas morreram e 30 ficaram feridas depois que tropas da poderosa guarda republicana do Iêmen abriram fogo com armas, gás lacrimogêneo e canhões de água contra uma marcha de mais de 100 mil manifestantes que exigiam que o presidente iemenita que está deixando o poder seja posto em julgamento.