Tropas matam pelo menos 3 na Síria durante protestos

O Observatório Sírio pelos Direitos humanos afirmou que pelo menos 25 pessoas ficaram feridas na cidade de Homs, centro sírio, a terceira maior do país. Também informou que houve intensos disparos na cidade de Deir el-Zour, no leste, perto da fronteira com o Iraque, e em Douma, um subúrbio de Damasco. Em Douma, o Observatório informou que pelo menos três pessoas foram mortas e várias outras ficaram feridas. Além disso, outras cinco ficaram feridas em Maaret al-Numan, no norte.

Os Comitês de Coordenação Local, outro grupo ativista, informou sobre muitos disparos na vila de Jassem, em Deraa, província do sul do país, onde começou o levante contra Assad há sete meses. Desde meados de março, a repressão do regime já matou pelo menos 2.900 pessoas, entre eles membros das forças de segurança, segundo as Nações Unidas. O número aumentou em 200 desde o início de setembro.

A oposição convocou protestos após as orações muçulmanas da sexta-feira, em apoio ao Conselho Nacional, grupo fundado em Istambul mais cedo nesta semana. A entidade é uma tentativa de unificar o bastante fragmentado movimento dissidente. Mais cedo nesta sexta-feira, ativistas disseram que tropas cercaram mesquitas para evitar protestos.

A Síria prometeu entregar nos próximos dias às Nações Unidas uma lista com mais de 1.100 pessoas mortas por "terroristas", em meio aos protestos pelo país. "A Síria está lutando com ameaças terroristas", disse o vice-ministro das Relações Exteriores, Faysal Mekdad, em discurso televisionado no Conselho de Direitos Humanos da ONU.

Os protestos começaram em 15 de março. Mekdad ressaltou as recentes reformas anunciadas pelo regime de Assad, e as eleições municipais estão marcadas para 12 de dezembro. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.