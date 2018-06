Tropas no Iêmen frustram ataque a hospital

De acordo com comunicado do Ministério, o ataque ocorreu durante amanhã no hospital da província de Hadramaute e deu origem a um enfrentamento que durou uma hora. De açodo com as Forças Armadas, os militantes foram vistos transportando feridos para fora do local. Reforços militares chegaram para perseguir o grupo, mas ninguém foi preso.

No Iêmen está um dos braços mais ativos da Al-Qaeda. O governo tem travado ofensivas para afastar os militantes do sul. O grupo retaliou com uma série de ataques contra tropas e forças de segurança. Na quinta-feira, um grupo atacou um aeroporto, postos militares e um posto dos correios, deixando 15 mortos. Fonte: Associated Press.